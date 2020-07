Päivän diili: OnePlus 8 (256 GB) hinta nyt 699 euroa - säästä 100 euroa

Päivän diili

OnePlus 8 ja 8 Pro -puhelimet saapuivat Suomessa myyntiin huhtikuussa . Nyt näemme käytännössä ensimmäisen tarjouksen OnePlus 8 -puhelimesta, sillä 256 gigatavun malli on 100 euron alennuksessa.OnePlus 8 (256 GB) -puhelinta myydään nyt 699 eurolla , kun yleensä tätä kyseistä mallia myydään 799 eurolla. 256 gigatavun versiota myydään nyt siis samalla hinnalla kuin 128 gigatavun mallia.OnePlus 8 tarjoaa varsin paljon huippuominaisuuksia, sillä tehoista vastaa Snapdragon 865 -piiri, jonka parina on 12 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa puolestaan löytyy 256 gigatavua. Puhelimen 6,55 tuuman näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. OnePlus 8 Pro -puhelimeen nähden "perusmalli" OnePlus 8:sta on jätetty pois tuki langattomalle lataukselle eikä puhelin sisällä virallista IP-luokitusta.Tarjous löytyy Telialta ja Gigantilta. Tarjous on voimassa 26.7. asti. Saatavuus on hyvä.