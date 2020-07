Päivän diili: valmiiksi edullinen Nokia 2.3 nyt vain 59 euroa - säästä 60 euroa

Päivän diili

Nyt on hyvä aika varustaa vaikkapa perheen nuorin uudella puhelimella, sillämyydään nyt erittäin edullisesti. Tarjouksen kanssa joutuu kuitenkin toimimaan nopeasti, sillä tavaraa on tarjolla rajoitettu erä.Nokia 2.3 -puhelinta myydään nyt vain 59 eurolla rajoitetun ajan Gigantilla . Tämä edullinen Nokian puhelin julkaistiin viime vuoden lopulla ja kauppoihin se saapui tammikuun lopulla Puhelin tarjoaa 6,2-tuumaisen HD+ -kosketusnäytön, joka on varustettu pienellä näyttölovella. Näyttö on Nokia 2 -sarjan suurin. Suuren näytön lisäksi Nokia 2.3 sisältä löytyy suuri 4000 milliampeeritunnin akku, jonka luvataan antavan virtaa kahdeksi päiväksi. Puhelimessa käytetään myös tekoälyavusteista akkutekniikkaa, jonka ansiosta tämä kahden päivän käyttö saavutetaan.Tehoista vastaa MediaTek Helio A22 -piiri, jonka parina on 2 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua, joka on hyvä määrä tässä hintaluokassa.Nokia 2.3 takaa löytyy 13 megapikselin (F2.2) pääkamera, jonka parina on 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Edestä löytyy 5 megapikselin kamera, joka tukee biometristä kasvojentunnistusta laitteen lukituksen avaamiseen. Sormenjälkilukijaa laitteessa ei ole.Puhelin julkaistiin Android 9 Pie -versiolla, mutta sittemmin Nokia 2.3 on saanut päivityksen Android 10 -versioon Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa ti 21.7. klo 10 alkaen ja sitä on saatavilla vain 500 kappaleen rajoitettu erä myymälöissä ja netissä rajoitettu 75 kappaleen erä.