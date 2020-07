Päivän diili: S Pen -kynän sisältävä Galaxy Note10 Lite -puhelin nyt vain 399 euroa

Päivän diili

julkaisialkuvuodesta, ja sen suositushinnaksi laitettiin 629 euroa. Sittemmin hinta putosi alle 500 euron ja nyt hinta on laskenut vieläkin alemmas. Nyt on siis erinomainen mahdollisuus ostaa S Pen -kynällä varustettu puhelin edullisella hinnalla.Samsung Galaxy Note10 Lite -puhelinmallia myydään nyt 399 eurolla , kun viime aikoina tätä puhelinta on myyty noin 499 eurolla eli säästöä tulee 100 euroa. 399 euroa on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Samsung julkaisi Galaxy Note10 Liten tämän vuoden alussa. Sen keskeisin idea on tuoa muista Note-puhelimista tuttu S Pen -kynä alempaan hintaluokkaan.Galaxy Note10 Liten Super AMOLED Infinity-O -näytön kooksi on valikoitunut myös 6,7 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ -resoluutiota. Note10 Liten näytön koko on siis vain hieman pienempi kuin Galaxy Note10+:n.Takaa löytyy kolme kameraa. Kamerat eroavat kuitenkin S10 Liten kameroista, sillä Note10 Liteen on laitettu 12 megapikselin pääkamera (F1.7, OIS), 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 12 megapikselin telekamera (F2.4, OIS). Edestä löytyy 32 megapikselin etukamera (F2.2).Suorituskyvystä vastaa Exynos 9810 -järjestelmäpiiri ja sen pariksi on laitettu 6 gigatavua keskusmuistia. Mitoiltaan Note10 Lite on 163,7 x 76,1 x 8,7 mm ja painoa on 198 grammaa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Tarjous löytyy Powerilta. Tarjouksen kestoa ei ole mainittu.