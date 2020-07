Päivän diili: Samsung Galaxy S20 hinta nyt 799 euroa - säästä 200 euroa

Päivän diili

paljasti Galaxy S20 -sarjan uutuudet alkuvuodesta ja myyntiin Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimet saapuivat perjantaina 13.3.2020 . Sarjan kolmesta puhelimesta perusmalli Galaxy S20 -puhelinta myydään nyt alennettuun hintaan.Samsung Galaxy S20 -puhelinta myydään nyt 799 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty noin 999 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Samsung Galaxy S20 on varustettu muun muassa 6.2 tuuman AMOLED -näytöllä, joka parhaimmillaan toimii erittäin nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Kameroiden osalta puhelin tarjoaa kolmoiskameran takana (64 MP + 12 MP +12 MP) ja yhden 10 megapikselin kameran edessä.Sisälle on laitettu Exynos 990 -prosessori, jonka parina on 12 gigatavua keskusmuistia. Piirin myötä puhelin tukee myöskin 5G-yhteyksiä. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavua, jota voi lisätä muistikortilla. Sisällä on myös 4000 mAh akku, jota voi ladata langattomasti tai langallisesti.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Tarjous löytyy Powerilta. Tarjouksen kestoa eikä saatavuuden määrää ei ole mainittu.Lue myös: