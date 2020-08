Päivän diili: 256 Gt:n OnePlus 8 -puhelimen saa jo 200 euron alennuksella

Päivän diili

Edullisemman hintaluokan OnePlus Nord -älypuhelimen myynti alkoi tänään Suomessa . Samaan aikaan myynnissä ovat OnePlus 8- ja OnePlus 8 Pro -puhelimet, joista ensimmäinen on hinnan puolesta hieman tukalassa paikassa kuten Puhelinvertailun tuoreessa OnePlus Nord vs OnePlus 8 -vertailussa todettiin.Tämä tosin tarkoittaa, että OnePlus 8:sta nähdään hyviä tarjouksia. Nyt puhelinta myydäänkin jo 256 gigatavun version osalta 200 euron alennuksella eli 599 eurolla Tämä on siis "vain" sata euroa enemmän kuin Nordin 256 gigatavun versio, jota myydään 499 eurolla OnePlus 8 voikin siis olla nyt oivallinen ostos, sillä se tarjoaa satasella hieman parempaa suorituskykyä sekä kameraa Nordiin verratessa. Tarjouksen kanssa kannattaa kuitenkin olla nopea, sillä myynnissä näitä puhelimia on vain muutama.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Kampanjahinta 599,90 on voimassa 5.8.2020 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 20 kpl 1 kpl per asiakas.Lue myös: