Minkälainen on alle 200 euron puhelin?

Parhaat puhelimet alle 200 euroa

Kävimme jo läpi parhaat vaihtoehdot alle sadan euron puhelimista . Nyt on aika nostaa hieman pykälää ja käydä läpi puhelimet, jotka maksavat alle 200 euroa. Tämä on sellainen hintaluokka josta jo löytyy varsin hyviä vaihtoehtoja.Nämä puhelimet eivät tietenkään pärjää suorituskyvyn, kameran tai näytön suhteen kärkipään puhelimille, mutta yleiseen käyttöön sekä valokuvaukseen hyvässä valaistuksessa alle 200 euron puhelin on varsin näppärä peli. Akkukesto on näiden laitteiden vahvimpia puolia.Yleisesti voidaan sanoa, että alle 200 euron puhelin tekee jo monta asiaa hyvin hintaansa nähden, joten ne sopivat useimmille, jotka etsivät edullista puhelinta.Alle 200 euron puhelimen kohdalla puhutaan edelleen halvasta puhelimesta, mutta ne tarjoavat kuitenkin useita parannuksia alle 100 euron puhelimiin nähden.Tämän hintaluokan puhelimien tyypillisiin ominaisuuksiin lukeutuvat HD+ -näyttö tai myöskin joidenkin puhelimien kohdalla Full HD+ -näyttö, vähintään 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä monipuolista kameraa. Näytöt ovat tyypillisesti isohkoja tässä hintaluokassa.Suorituskyky yltää joidenkin puhelimien kohdalla jopa erittäin hyvälle tasolle, vaikka ihan huippuluokan tehokkuudesta on turha haaveilla. Tyypillisesti alle 200 euron puhelimella pärjää erittäin hyvin sosiaalisen median selaamisessa sekä kevyemmän puoleisessa pelaamisessa.Monet tämän hintaluokan puhelimista tarjoavat erittäin hyvää akunkestoa 4000 mAh akulla ja lisäksi jotkut mallit tarjoavat peräti 5000 mAh akun. Kevyellä käytöllä puhelimella voi pärjätä helposti parin päivän ajan.Pääkameran osalta osa puhelimista tarjoaa jopa 48 megapikselin sensoria, vaikka megapikselin määrä ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Yleisesti tämän hintaluokan puhelimet ovat kuitenkin suhteellisen hyviä laitteita kuvaamiseen valoisissa olosuhteissa. Lisäksi useat puhelimet tarjoavat pääkameran rinnalle ultralaajakulmakamera sekä makrokameran.on yksi Samsungin uusista edullisemman hintaluokan puhelimista. Sen suositushinta on hieman yli 200 euroa, mutta puhelinta myydään jo pitkälti 199 eurolla . Tällä hintaa saa muun muassa 20:9 -kuvasuhteen 6,5 tuuman HD+ -resoluution (720 x 1600) Infinity-O-näytön, 48 megapikselin pääkameran, 5000 mAh akun, sormenjälkilukijan, 3 gigatavua keskusmuistia ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa muistikorttipaikan kera.Lue myös: Samsung Galaxy A21s julkaisu on myös uudehko puhelin. Sen suositushinta on hieman yli 200 euroa, mutta viime aikoina puhelinta on myyty 199 eurolla . Tähän hintaan saa erittäin hyvää suorituskykyä Helio G90T -järjestelmäpiirin myötä, laadukkaan rakenteen, 6,53" Full HD+ -näytön sekä 64 megapikselin pääkameran.Motorolalta löytyy useita edullisemman hintaluokan vaihtoehtoja. Näistä yksi on 199 euron , jonka etupuolen on vallannut 6.4 tuuman HD+ (1560 x 720) -resoluution Max Vision IPS -näyttö. Lisäksi tarjolla on 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kolme takakameraa, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.0 ja USB-C -liitäntä.Lue myös: Motorola Moto G8 julkaisu HMD Globalin yksi uusista edullisista Nokia-puhelimista on, jolta löytyy hintaa 199 euron verran . Puhelin tarjoaa kohtuullisesti suorituskykyä Snapdragon 655 -piirin myötä, jonka lisäksi puhelimessa on 4000 mAh akku sekä 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Nokia 5.3 kuuluu Android One -ohjelmaan, joten hintaluokkaansa nähden puhelin tulee saamaan hyvin päivityksiä käyttöjärjestelmään.Hieman edullisempi vaihtoehto on, jota saa noin 149 eurolla . Puhelimesta löytyy kaksi takakameraa, sormenjälkilukija, 5.71 tuuman HD+ -näyttö ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa muistikorttipaikalla varustettuna. Käyttöjärjestelmän osalta löytyy myös Android One -ohjelma.Lue myös: Tällainen on Nokia 4.2 on hyvä löytö, mikäli näet sen jossakin myynnissä 199 euron hintaan . Pakettiin kuuluu neljän gigatavun käyttömuistin lisäksi 128 gigatavu tallennusmuistia, suuri ja tarkka 6,59 tuuman (2340 x 1080 pikseliä) IPS-näyttö. Takapuolelta löytyy kolmoiskamera, jonka pääsensorin tarkkuus on peräti 48 megapikseliä. Akun kapasiteetti on 4000 milliampeerituntia.Lue myös: Honor 9X arvostelu