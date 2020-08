Päivän diili: Motorolan Edge+ -huippupuhelin nyt 200 euron alennuksessa

Päivän diili

on viime aikoina panostanut vahvasti keskihintaluokkaan useilla eri malleilla. Yhtiöltä löytyy kuitenkin huippuluokan, joka esiteltiin muutama kuukausi sitten . Nyt tämä puhelin on ensimmäistä kertaa alennuksessa.Motorola Edge+ -puhelinta myydään nyt 899 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 1099 eurolla eli säästöä tulee 200 euroa.Edge+ tarjoaa useita laadukkaita ominaisuuksia. Edessä on tarjolla niin sanottu "vesiputousnäyttö", jonka reunat siis kaartuvat vahvasti pitkiltä sivuilta. Kooltaan OLED -näyttö on 6.7 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ -resoluutiota sekä 90 hertsin virkistystaajuutta.Lippulaivapuhelimen tapaan suorituskyvystä vastaa tehokas 5G-yhteyksillä varustettu Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka pariksi on laitettu 12 gigatavua keskusmuistia. Tiedostot tallentuvat 256 gigatavun sisäiseen muistiin. Virtaa antaa 5000 mAh akku, jota voi ladata 18 watin langallisella latauksella tai 15 watin langattomalla latauksella.Käyttöjärjestelmänä toimii tällä hetkellä Android 10 ja Motorola lupaa tuoda Edge+:lle kaksi suurempaa käyttöjärjestelmäpäivitystä Laitteessa on takana kolmoiskamera, jonka huippuna on 108 megapikselin sensori. Pääkameran lisäksi laitteessa on 16 megapikselin laajakulmakamera sekä 8 megapikselin ja 3x zoomin tarjoava telefotokamera.Muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. 5G-yhteydet, stereokaiuttimet, Bluetooth 5.1, NFC sekä nykyisin harvinaisempi 3,5 mm kuulokeliitin.Puhelimesta löytyy jokseenkin samanlaisilla ominaisuuksilla varusteltu Edge-malli , jota myydään tällä hetkellä 499 eurolla Tarjous löytyy DNA:lta. Tarjous on voimassa 6.9. asti. Saatavuus on hyvä.