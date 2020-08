Päivän diili: Nokia 5.3 ja Sony Xperia L4 tarjouksessa - molemmat maksavat nyt 149 euroa

Päivän diili

Gigantti ja DNA tarjoavat tällä hetkellä Nokia 5.3- ja Xperia L4 -puhelimia alennettuun hintaan.Nokia 5.3 -puhelinta myydään nyt 149 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 199 eurolla. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun kyseinen puhelin on tarjouksessa.Nokia 5.3 tarjoaa neljä takakameraa. 13 megapikselin pääkameran (f/1.8) lisäksi löytyy 2 megapikselin syvyyskamera, 5 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.Puhelimessa on myös 6.55 tuuman 20:9 -kuvasuhteen HD+ -näyttö, 4000 mAh akku, Snapdragon 655 -piiri, 3 gigatavua keskusmuistia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Muihin ominaisuuksiin kuuluvat takakannen sormenjälkilukija, 3.5 mm:n kuulokeliitin, Bluetooth 4.2 ja USB-C -portti. Nokia 5.3 kuuluu myös Android One -ohjelmaan ja se tulee Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna.Myös Sonyn Xperia L4 -puhelinta myydään nyt 149 eurolla , kun normaalisti sen hinta on 199 euroa. Tämä on samalla alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Xperia L4 käyttää 21:9 -kuvasuhteen 6,2 tuuman HD+ (1680 x 720) LCD -näyttöä. Näyttö on siis korkeampi mutta kapeampi moniin muihin puhelimiin verratessa. 21:9-kuvasuhteen näyttö tekee esimerkiksi netin ja sosiaalisen median selaamisesta helpompaa, sillä pystysuunnassa sisältöä mahtuu näytölle kerralla enemmän.Taakse on laitettu kolme takakameraa. Pääkamerana toimii 13 megapikselin sensori (F2.0, 1/3", 76°), jonka vierellä on 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 1/5", 117°) ja 2 megapikselin syvyyskamera (F2.4, 1/5").Suorituskyvystä vastaa Mediatekin Helio P22, jota käytetään myös Xperia L3 -puhelimessa. Keskusmuistia on 3 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, jota voi lisätä 512 gigatavuun muistikortilla. Akulla on kokoa 3580 mAh verran ja se tukee pikalatausta USB-C -liitännän kautta.Xperia L4:n muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.0, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja sormenjälkilukija.Tarjoukset löytyvät Gigantilta ja DNA:lta. Tarjoukset ovat voimassa 6.9. asti.