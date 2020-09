Päivän diili: Apple iPhone SE 64GB hinta 459 euroa - säästä 40 euroa

Päivän diili

Applen julkaisi tämän vuoden keväällä edullisemman hintaluokan iPhone SE -puhelimen . Nyt tätä puhelinta myydään vieläkin edullisemmalla hinnalla.iPhone SE:n 64 gigatavun tallennustilalla varustettua versiota myydään nyt 459 eurolla , kun normaalisti tätä myydään 499 eurolla.SE tarjoaa erittäin nopeaa suorituskykyä A13 Bionic -suorittimen muodossa, joka löytyy viime vuoden iPhone 11 -laitteista. Lisäksi kamerajärjestelmä on Applen mukaan paras yksittäisen kameran järjestelmä koskaan iPhonessa.Näytöllä on kokoa on 4,7 tuuman verran ja itse puhelin on kooltaan 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Puhelimesta löytyy myös IP67-luokitus, Qi-teknologiaa käyttävä langaton lataus, Wifi 6, Bluetooth 5 ja NFC.Tarjoukset löytyvät Elisalta ja DNA:lta. Tarjoukset ovat voimassa 6.9. asti.