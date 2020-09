Päivän diili: OnePlus 8 nyt halvemmalla kuin koskaan, yli -30% alkuperäisestä hinnasta

OnePlus 8 128GB 479,00 €

Suomen suosituimpiin älypuhelinmerkkeihin kuuluva OnePlus esitteli huhtikuussa kaksi uutta älypuhelinta, joista toinen hätyytteli jo tuhannen euron hintoja, mutta halvemman OnePlus 8:n sai muutamia satasia halvemmalla Nyt kuukausien kuluessa hinnat ovat pudonneet olennaisesti ja tänään laitteen saa halvemmalla kuin koskaan. Alunperin ja vielä heinäkuun lopulla 700 euron hintainen älypuhelin on nyt vain 479 euroa . Kyseinen hinta, joka on pari kymppiä halvempi kuin muilla myyjillä, löytyy Gigantilta.OnePlus 8 on ollut mm. Elisan myydyin puhelin toukokuussa ja vielä elokuussakin ollut top-15-listalla. Puhelimen ominaisuuksiin kuuluu mm. 6,55 tuuman ja 90 hertsin AMOLED-näyttö, huippunopea Snadpragon 865 -järjestelmäpiiri, 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa sekä kolmoiskamera.