Päivän diili: OnePlus 8 Pro (128 GB) hinta nyt 699 euroa - säästä 200 euroa

Päivän diili

julkisti juuri syksyn uutuuden OnePlus 8T :n. Tällä kertaa ei kuitenkaan nähty uutta erillistä Pro-mallia, vaan tämän virkaa hoitaa edelleen kevään. Nyt tämä puhelin on ensimmäistä kertaa alennuksessa.OnePlus 8 Pro maksaa nyt 699 euroa , kun puhelimen suositushinta on 899 euroa eli säästöä tulee mukavat 200 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla kyseistä puhelinta on myyty.Kyseessä on 8 Pron 8/128 gigatavun malli, mutta puhelimesta on saatavilla myös 12/256 gigatavun malli 999 euron hinnalla Perusmalli OnePlus 8 -puhelinta myydään tällä hetkellä 499 euron hinnalla , kun taas uusi OnePlus 8T maksaa 599 euroa 8 Pro on tämän hetken paras ja tehokkain malli, jota OnePlussalla on tarjota. Se sisältää monipuoliset kamerat, erittäin nopean näytön korkealla resoluutiolla, tehokasta suorituskykyä, 5G-yhteydet, virallisen IP-luokituksen, hyvän akunkeston ja Android 11 -käyttöjärjestelmän.Puhelinvertailun OnePlus 8 Pro arvostelussa puhelin sai täydet viisi tähteä. Kyseisestä artikkelista voi myös lukea tarkemmin, että minkälaisesta puhelimesta on kyse.Tarjous löytyy DNA:lta, mutta sen kestosta ei ole tarkempaa tietoa. Saatavuus on hyvä.