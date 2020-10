Päivän diili: taittuvanäyttöinen Galaxy Z Flip nyt 999 euroa

Päivän diili

Markkinoille on tullut mielenkiintoisia puhelimia viime aikoina. Yksi näistä on ehdottomasti taittuvalla näytöllä varustettu, mutta mielenkiintoa on laskenut korkea hinta. Vaan ei enää, sillä puhelinta saa nyt 999 eurolla , vaikka alkuperäisesti puhelin tuli myyntiin alkuvuodesta 1550 euron hintalapulla.Galaxy Z Flipin saranan kaksoismekanismit mahdollistavat taittuvan rakenteen ja puhelin voidaan asettaa avoinna taitettuna 70 ja 110 asteen kulmiin, jolloin Galaxy Z Flip pysyy esimerkiksi pöydällä ilman tukea.Avattuna pääsee hyödyntämään 6,7 tuuman Full HD+ Dynamic AMOLED -näyttöä, mutta suljettuna käytössä on vain pieni kansinäyttö.Kansinäytön vieressä on kaksi kameraa. Näistä pääkamerana toimii 12 megapikselin laajakulmakamera f1.8-aukolla. Kamerassa on optinen kuvanvakain (OIS) ja sillä voi kuvata 78 asteen näkymän. Vielä laajemman näkymän kuvaamiseen voi käyttää 12 megapikselin ultralaajakulmakameraa (f2.2), joka kuvaa kerralla 123 asteen alueen.Puhelimessa on Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, jonka parina 8 gigatavua keskusmuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Z Flip -puhelimesta on jo esitelty 5G-versio , mutta tämän puhelimen hinta yltää 1649 euroon Tarjous löytyy DNA:lta, mutta sen kestosta ei ole tarkempaa tietoa. Saatavuus on hyvä.