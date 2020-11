Päivän diili: Samsung Galaxy S10 128Gt nyt vain 399 euroa ja Galaxy S10+ 499 euroa

Päivän diili

Vuoden loppu jälleen lähestyy ja tämä tarkoittaa yleisesti parempia tarjouksia erilaisten kampanjoiden muodossa. Näistä ensimmäinen elion jo käynnistynyt ainakin DNA:lla, joka tarjoaa pari hyvää puhelintarjousta. Myös muilta verkkokaupoilta kuten Verkkokauppa.comilta on luvassa omia tarjouksia huomisesta alkaen.DNA:lla on nyt tarjouksessa Galaxy S10, jota myydään vain 399 eurolla sekä Galaxy S10+, jota saa nyt 499 eurolla Nämä puhelimet tarjoavat edelleen loistavia ominaisuuksia, kuten laadukkaan näytön sekä hyvät kamerat. Galaxy S10:n näytöllä on kokoa 6,1 tuumaa ja Galaxy S10 Plussan näyttö on taas 6,4-tuumainen. Galaxy S10 on myös hieman kooltaan pienempi. Tallennustilaa löytyy kummastakin 128 gigatavun verran ja sitä saa lisättyä muistikortilla.Lisäksi näistä puhelimista löytyy suhteellisen kookkaat akut, joita voi ladata langallisesti tai langattomasti. Puhelimet sisältävät myös pölyn- ja vedenkestävän rakenteen IP68-luokituksen mukaisesti. Galaxy S10 -sarjan puhelimet tulevat saamaan jatkossa myös hyvin päivityksiä Tarjoukset löytyvät DNA:lta ja ne ovat voimassa 9.11. - 11.11. Saatavuus on hyvä.