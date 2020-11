Päivän diili: Polar Unite -urheilukello vain 99 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

11.11. oli Singles' Day -tarjouspäivä, joka tosin alkoi jo heti maanantaina ja jatkuu pitkälti läpi tämän viikon. Kyseisenä päivänä nähtiin useita hyviä tarjouksia, jotka keräsimme listana tälle sivulle . Osa tarjouksista on edelleen voimassa, joista nostamme esille Polarin edullisen urheilukellon.-urheilukelloa myydään nyt 99,11 eurolla , kun normaalisti kellon hinta on 149 euroa eli säästöä tulee noin 50 euroa.Unite -kello on kooltaan ja painoltaan pieni, mutta kestävä ja sopii vaikkapa uimiseen vedenkestävän rakenteen ansiosta. Kello kävi juuri Puhelinvertailun testissä , jossa totesimme sen olevan hyvä urheilukello aloitteleville urheilijoille ja liikkuville ihmisille, jotka haluavat parantaa kuntoaan, mutta juoksijoille se ei ole paras vaihtoehto sisäänrakennetun GPS:n puutteen vuoksi.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comista ja se on voimassa 15.11.2020 klo 23.59 asti. Saatavuus on hyvä.