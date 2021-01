169 euron hintainen Poco M3 -puhelin myyntiin Suomessa 13. tammikuuta

-puhelimen on vahvistettu saapuvan Suomessa myyntiin 13.1.2021. Suomessa saataville tulee vain 4+128 gigatavun malli ja sen suositushinta on 169 euroa.128 gigatavun sisäisen tallennustilan lisäksi tähän edulliseen hintaan saa 6,53-tuumaisen Full HD+ -resoluution LCD -näytön, jonka yläreunassa on pieni näyttölovi 8 megapikselin etukameralle.Takana on puolestaan 48 megapikselin pääkamera, jonka vierellä on kaksi kahden megapikselin kameraa (makro ja syvyystunnistus).Sisältä puolestaan löytyy iso 6000 mAh akku, jota ladataan USB-C -liitännän kautta 18 watin latauksella. Tästä huolimatta laitteen paino on juuri alle 200 gramman ja puhelimen mitat ovat 162.3 x 77.3 x 9.6 millimetriä.Poco M3:n muihin ominaisuuksiin lukeutuvat stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitin, kylkeen sijoitettu sormenjälkilukija ja Bluetooth 5.0. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10, jonka päällä pyörii MIUI 12 for POCO -käyttöliittymä.

Poco M3 -puhelimen suositushinta on Suomessa 169 euroa ja se saapuu kauppoihin 13.1.2021 alkaen. Värivaihtoehdot ovat keltainen, sininen ja musta.