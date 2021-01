Apple julkaisi iOS-päivityksen: Korjaa vaarallisia tietoturva-aukkoja

Apple julkaisi eilen päivityksen iPhone-puhelimilleen. Uusi iOS:n versio 14.4 pitää sisällään päivityksiä, jotka on syytä ladata pikimmiten.Vaikka päivityksessä tulee mukana uudistuksia ja korjauksia laitteiden ominaisuuksiin, niin Applen toiveissa on erityisesti paikata tietoturva-aukkoja mahdollisimman nopeasti.Yhtiön mukaan aukkoja on saatettu aktiivisesti hyväksikäyttää. Tämä tarkoittanee, että niin kauan kuin iPhonessasi ei ole uusinta 14.4-versiota, saatat joutua helpommin hakkereiden kohteeksi.Kaikkiaan korjauksia on tehty kolmeen eri haavoittuvuuteen. Ensimmäinen niistä on kernelissä ja löytyy kaikista iPhone-malleista iPhone 6s:stä uudempiin sekä iPad Air 2 -malleista lähtien, iPad mini 4 -malleista lähtien ja iPod Touch 7. sukupolven malleista lähtien. Haittasovellus pystyy tämän avulla saamaan ylimääräisiä oikeuksia puhelimen tiedostoista.Kaksi jälkimmäistä haavoittuvuutta on löytynyt puolestaan WebKitistä ja löytyvät juurikin samoista laitteista. Haavoittuvuus mahdollistaa etähyökkäyksen, jossa laitteessa suoritetaan koodia.

Uudistuksiin lukeutuu mm. parannukset Handoff-ominaisuuteen ja QR-koodien lukemiseen, Bluetooth-laitteiden luokittelu asetuksissa ja korjauksia HDR-kuvaukseen iPhone 12:sta kuvatessa.