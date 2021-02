Android 11 -päivitykset - Näihin puhelimiin sen saa (tilanne 2.2.2021)

Android 11 julkaistiin syyskuussa 2020. Google rajoitti uutukaisen jakelua varsin reippaalla kädellä ja Android 11 on saatavilla ainoastaan tiettyihin puhelinmalleihin tällä hetkellä.Päivitämme listaa sitä mukaa, kun valmistajat ilmoittavat tuestaan Android 11 -käyttöjärjestelmälle. Osan tiedoista Google on jo julkaissut kehittäjille tarkoitetuilla Android 11 - sivuillaan , osa perustuu laitevalmistajien lupauksiin puhelintensa tuen pituudesta.Esittelimme jo Android 11 mukanaan tuomat tärkeimmät uudistukset , josta saa ideaa siitä, mitä kaikkea uusin käyttöjärjestelmä tuo mukanaan.Tällä hetkellä Android 11 on saatavilla - tai piakkoin saapumassa - seuraaville puhelinmalleille:

Googlen omat puhelimet

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4

Pixel 4a

Samsung

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy 31

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samasung Galaxy M40

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01 Core

Samsung Galaxy Tab A7 (2020-malli)

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019-malli)

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019-malli)

OnePlus

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

McLaren Edition OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N100

Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO X2

POCO M2 Pro

POCO C3

POCO X3

Xiaomi Mi 10T Pro

Nokia

Nokia 8.3 5G (jakelu alkoi 2.2.2021)

Nokia 9 PureView (Q2/2021)

Nokia 8.1 (Q4/2020 - Q1/2021)

Nokia 7.2 (Q1-Q2/2021)

Nokia 6.2 (Q1-Q2/2021)

Nokia 5.3 (Q4/2020 - Q1/2021)

Nokia 4.2 (Q1/2021)

Nokia 3.4 (Q1/2021)

Nokia 3.2 (Q1-Q2/2021)

Nokia 2.4 (Q1/2021)

Nokia 2.3 (Q1/2021)

Nokia 2.2 (Q4/2020 - Q1/2021)

Nokia 1.3 (Q1/2021)

Nokia 1 Plus (Q2/2021)

OPPO

Find X2

Find X2 Pro

Reno 3

Reno 3 Pro

Realme

Realme X50 Pro

Realme X50

Realme X3

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 7 Pro

Realme 7

Realme 6 Pro

Realme 6

Realme 6i

Realme 6S

Realme 5

Realme 5 Pro

Realme 5i

Realme 5s

Realme 3 Pro

Realme 3

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Sony

Sony Xperia 1 II (jakelu alkoi joulukuussa 2020)

Sony Xperia 1 (jakelu alkoi 2021 tammikuun lopussa)

Sony Xperia 5 II (jakelu alkoi 2021 tammikuussa)

Sony Xperia 5 (jakelu alkoi 2021 tammikuussa)

Sony Xperia 10 II (jakelu alkoi 2021 tammikuussa)

Motorola

Moto G Pro (jakelu alkoi helmikuun 2021 alussa)

Lenovo K12 Note

Motorola razr 5G

Motorola razr

Motorola edge

Motorola edge+

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion Plus

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Stylus

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8

Moto G8 Power

Moto G Power

Asus-puhelimet

Asus Zenfone 6

Asus Zenfone 7 Pro

Asus Zenfone 7

Asus ROG Phone 3

Android 11 on saatavilla edellä lueteltuihin Googlen omiin malleihin välittömästi.Jakelu alkanut:Maaliskuussa 2021:Huhtikuussa 2021:Toukokuussa 2021:Kesäkuussa 2021:Heinäkuussa 2021:Elokuussa 2021:Syyskuussa 2021:Aikataulu on viimeisin tiedossamme oleva, Samsungin virallisesti vahvistama aikataulu.Näihin malleihin Android 11 on ladattavissa jo nyt:Näihin malleihin Android 11 betaversio on ladattavissa nyt:Näihin OnePlussan malleihin Android 11 on luvattu julkaista myöhemmin:Lisäksi OnePlus 8T julkaistiin valmiiksi Android 11 päivityksellä varustettuna.Näihin Xiaomin malleihin Android 11 betaversion voi ladata jo nyt:Näihin Xiaomin malleihin Android 11 on tulossa, mutta myöhemmin:Näille Nokian puhelimille Android 11 on jo saatavilla:Näihin Nokian malleihin Android 11 -päivitys on varmistettutaholta:Näihin OPPOn malleihin Android 11 on jo luvattu ilmestyvän, mutta ajankohta ei ole vielä tiedossa:Tähän Realmen malliin Android 11 beta on jo saatavilla:Ja näihin Realmen malleihin Android 11 odotetaan saapuvaksi myöhemmin:Näihin Sonyn malleihin Android 11 on jo julkaistu:Näihin Motorolan malleihin Android 11 on jo saatavilla:Alla on Motorolan joulukuussa 2020 vahvistama lista malleista, joihin Android 11 -päivitys tulee:Android 11 on saatavilla näille Asuksen malleille:Näille malleille Android 11 betaversio on saatavilla:Näille Asuksen malleille Android 11 pitäisi ilmestyä:Ja muistathan, jos puhelimesi on hieman iäkkäämpi, pidämme yllä myös Android 10 päivityslistaa puhelinmalleista, joihin Android 10 on saatavilla Päivitetty Nokian Android 11 -julkaisuaikataulut ja laitelistaPäivitetty OnePlussan tilanne ja lisätty Sony Xperia 5 II listalle.Päivitetty OnePlussan ja Xiaomin tilannetta.Päivitetty Samsungin ja Sonyn tilannetta.Päivitetty Sonyn tilanne.Päivitetty Motorolan vahvistama lista Android 11-tuen saavista malleista.Päivitetty Samsungin lista ajan tasalle, yhtiön oman julkaisuaikataulun mukaiseksi.Päivitetty OnePlussan tilanne.Päivitetty OnePlussan tilanne. Päivitetty Samsungin listaa. Merkitty kaikki Sonyn lupaamat mallit sellaisiksi, että niihin on jo saatavilla Android 11Päivitetty Xiaomin listaa, merkitty Nokia 8.3 5G -mallin päivitys julkaistuksi. Päivitetty Motorolan tilanne (Moto G Pro sai Android 11 -päivityksen). Samsung Gakaxt Note10 Lite merkitty päivitetyksi, jakelu alkoi helmikuun 2021 alussa.