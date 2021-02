MobilePay: Osa MobilePaylla tehdyistä maksuista veloitettu asiakkailta kahteen kertaan

Osa MobilePaylla eilen (15.2.) tehdyistä maksuista on veloittunut asiakkailtamme kahteen kertaan. Häiriö on maksunvälittäjän päässä paikannettu ja ongelmaa ratkotaan parhaillaan. Kerromme asiasta lisää, kun saamme tilanteesta lisätietoja. 🚀 -- MobilePay Suomi (@MobilePayFI) February 16, 2021

-mobiilimaksusovelluksessa on tapahtunut häiriö maanantaina 15.2. Osa MobilePaylla tehdyistä maksuista on veloitettu asiakkailta kahteen kertaan.MobilePayn Facebook-tilin kommenttien perusteella tuplamaksu on mennyt kymmeniltä henkilöiltä. Lisäksi osa kommentoi maksun menneen kahteen kertaan myös tiistain aikana.MobilePayn mukaan häiriö on maksunvälittäjän päässä paikannettu ja ongelmaa ratkotaan parhaillaan.Asiasta luvataan tiedottaa, kun lisätietoja asiasta saadaan selville.MobilePay tiedotti asiasta Facebookissa sekä Twitterissä, joten näitä tilejä kannattaa seurata, jos sinulta on mennyt maksu kahteen kertaan.