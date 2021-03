Samsung Galaxy A42 5G arvostelu: Liian vähän, liian paljolla

Arvostelussa Samsung Galaxy A42 5G

Samsung toi 349 euron arvoisen Galaxy A42 5G -puhelinmallin myyntiin Suomessa viime vuoden loppupuolella, jota silloin markkinointiin markkinoiden edullisimpana 5G-puhelimena. Tämän jälkeen markkinoille on saapunut edullisempia malleja kilpailijoilta sekä Samsungilta itseltään. Näiden myötä Galaxy A42 5G joutui hieman erikoiseen rakoon hinnan suhteen, joten puhelin näki nopeasti hinnanalennuksen. Tarjouksessa tätä Samsungia onkin jo saanut 199 eurolla. Kysymys tämän puhelimen kohdalla onkin, että kuinka paljon tästä kannattaa maksaa? Vai kannattaako maksaa ollenkaan mitään? Näihin kysymyksiin yritämme löytää vastauksen tämän arvostelun myötä. Tekniset tiedot Rakenne:

Muovia

Näyttö:

6.6", HD+ (1600 x 720) Infinity-U sAMOLED, 60Hz

Mitat:

164,3 x 75,8 x 8,6 mm

Paino:

193 grammaa

Suoritin:

Snapdragon 750G

RAM:

4 gigatavua

Tallennustila:

128 gigatavua, muistikorttipaikka max 1 teratavu

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + One UI 2.5 (Tietoturva: 1. joulukuuta 2020)

Pääkamera:

48MP, f1.8, 0.8µm, PDAF, 4K 30fps

Ultralaajakulma:

8MP f2.2, 123˚, 4K 30fps

Syvyyskamera:

5MP, f2.4

Makrokamera:

5MP, f2.4

Etukamera:

20MP, f2.2, Full HD 30fps

Akku:

5000 mAh, 15 watin lataus, laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C, 3.5mm kuulokeliitäntä, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Muuta:

Sormenjälkitunnistin näytön alla, 2 SIM-korttipaikkaa, yksi kaiutin

Värit:

Prism Dot Black, Prism Dot White ja Prism Dot Grey

Hinta:

299 euroa Näyttö Puhelimen näyttö on nykyaikaiseen tyyliin suurikokoinen eli 6,6-tuumainen. Näytön hyvänä puolena voidaan mainita laadukas AMOLED -tekniikan käyttö eli esimerkiksi musta toistuu täysin mustana, sillä pikselit menevät pois päältä. Myös kirkkaus on riittävä. Huonoa näytössä on puolestaan HD+ -resoluution käyttö, sillä hintaluokassa tarkempaa näyttöä on saatavilla. Myös korkeampaa virkistystaajuutta on tarjolla muutamissa malleissa, mutta Galaxy A42 5G käyttää edelleen perinteistä 60 hertsin virkistystaajuutta.

AMOLED-tekniikan käytöstä huolimatta näyttö ei tue ollenkaan Always On -näyttöä, joka näyttää esimerkiksi kellonajan ja ilmoitukset aina lukitusnäytöllä. Näyttöä kiertävät reunat ovat kohtuullisen kapeat ja ainoastaan pohjassa on enemmän mustaa kaistaa. Etukamera löytyy näytön keskeltä lovesta, joka osuu hieman enemmän silmään kuin reikä. Sormenjälkitunnistin on laitettu näytön alle ja sen toiminta on varmaan sekä nopeaa.

Suorituskyky Suorituskyky on pätevää Snapdragon 750G -järjestelmäpiirin ansiosta. Minkäänlaista ongelmaa tai merkittäviä hidastuksia ei vastaan tullut puhelinta käytettäessä. Pelaaminenkin toimii sulavasti useimpien pelien osalta, mutta kokemukseen miinuksena vaikuttaa HD-näyttö, sillä kuva ei ole niin terävää. Piirin myötä puhelin tukee myöskin 5G-yhteyksiä, jonka perusteella puhelinta markkinoidaankin. Sinänsä 5G-yhteydet ovat mainio lisä, mutta myös kilpailijoiden puhelimista sitä on tarjolla. Samassa hintaluokassa oleskelee muun muassa samalla suorittimella varustettu Xiaomin Mi 10T Lite, joka tarjoaa myös sulavan 120 hertsin virkistystaajuuden LCD-näytössä Full HD+ -resoluutiolla. 5G-yhteyksillä toimiva 249 euron Redmi Note 9T käyttää MediaTekin Dimensity 800U -piiriä, mutta tätä vastaan Snapdragon 750G tuottaa suorituskykytestien perusteella hieman enemmän tehoa puhelimeen. Samsungissa on 4 gigatavua RAM-muistia, eikä tallennustilassa ole säästetty. Sisäisesti tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä voi lisätä muistikorttipaikan ansiosta. Galaxy A42 5G:n miinuksena täytyy myös mainita värinämoottori. Tämä on erittäin vaatimaton ja tässä vaiheessa huonoin, mitä testaamissani puhelimissa on tullut vastaan. Laadukkaampi värinämoottori tarjoaa esimerkiksi kirjoittaessa paremman kokemuksen. Akku Laitten sisällä on 5000 mAh akku, joka tarjoaa alhaisemman näytön resoluution ansiosta mainiosti käyttöaikaa. Useimmilla siitä riittää virtaa parin vuorokauden ajaksi, ehkä jopa enemmänkin. Esimerkiksi 720p-videon katselu YouTubessa kulutti virtaa 6 prosentin verran, kun kaiutin ja näytön kirkkaus olivat asetettuna noin 50 prosenttiin. Akku ladataan USB-C -liitännän välityksellä 15W latauksella. Laturi kuuluu pakkauksen varustukseen. Täyteen lataamiseen kuluu noin kaksi tuntia aikaa, eli kohtuullisen kauan. Tässäkin kohtaa parempaa on tarjolla kilpailijoilta, sillä esimerkiksi OnePlussan Nord N10 5G:ssä on 30W lataus. Rakenne Rakenteeltaan Galaxy A42 5G on muovia, joka myös tuntuu suhteellisen halvalta sellaiselta ja kerää sormenjälkiä sekä pölyä pintaan. Samsung käyttää myös eräänlaista muovimateriaalia esimerkiksi huipputason Galaxy S20 FE -puhelimessa, mutta se on selkeästi laadukkaampaa.

Toisaalta puhelin tuntuu mukavan jämäkältä. Painoa on myös kohtuullinen, sillä se jää alle 200 gramman. Oikealla kyljellä sijaitsevat painikkeet tuntuvat myös hyviltä ja niiltä on helppo painaa. Pohjassa on vain yksi kaiutin, joka on selkeä miinus, sillä stereokaiuttimet ovat alkaneet yleistyä myös alemman hintaluokan puhelimissa. Äänenlaadultaan kaiutin on tosin hyvällä tasolla. Musiikkia voidaan kuunnella myös perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta. Galaxy A42 5G on saatavilla Prism Dot Black, Prism Dot White ja Prism Dot Grey väreissä. Näistä testattavan väri on viimeisin eli harmaa. Takapinta neljään erisävyiseen alueeseen, joka on tietenkin hienompi kuin pelkkä tasainen väri.

Kamerat Siinä missä Galaxy A42 5G häviää muutamille puhelimille näytön osalta, ottaa se hieman enemmän plus-merkkisiä pisteitä kameroiden osalta. Taakse on laitettu ns. neloiskamerajärjestelmä, mutta tuttuun tapaan näistä kaikki eivät ole kovinkaan kummoisia.

48 megapikselin pääkamera on mukavan laadukas. Tällä saa otettua hyvässä etenkin hyvässä valaistuksessa näppäriä otoksia. Lisäksi pääkamera tukee yö-kuvaustilaa, jolla saa aikaa hieman selkeämpiä kuvia hämärässä. Pääkameran vierellä on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, joka on niin sanotusti toinen näistä hyödyllisistä kameroista. Tämän jälkeen on hyvässä valaistuksessa kohtuullista. Hyvänä puolena kameroista voidaan mainita myös 4K 30fps -videokuvaus, joka onnistuu pääkameran lisäksi ultralaajakulmakameralla. Tässäkin kohtaa laadun voidaan olevan hyvällä tasolla hyvässä valaistuksessa, mutta kovinkaan hyvää vakautusta ei ole tarjolla. Kaksi muuta takakameraa ovat 5 megapikselin makrokamera ja 5 megapikselin syvyystunnistus. Makro on ihan ok, mutta se ei ole luonnollisestikaan niin hyödyllinen kuin telekamera. Edessä on puolestaan 20 megapikselin kamera, jonka avulla pärjää riittävän hyvin selfieiden ottamisessa. Tosin videokuvaus jää vain Full HD 30fps -tasolle.

Käyttöjärjestelmä Samsung on viime aikoina parantanut käyttöjärjestelmän ja tietoturvan osalta. Yhtiö ilmoitti, että jatkossa useat puhelinmallit saavat päivityksiä tietoturvaan neljän vuoden ajan, joka on Android-maailman parhaimmistoa. Myös isompia käyttöjärjestelmäpäivityksiä lupaillaan useamman vuoden ajan monille malleille. Ilmeisesti Galaxy A42 5G ei kuitenkaan tällä tietoa kuuluu tähän laajennetun päivitystuen pariin. Samsung on esimerkiksi luvannut helmikuussa myyntiin tulleelle Galaxy A32 5G:lle kaksi isompaa käyttöjärjestelmäpäivitystä sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Galaxy A42 5G käyttää edelleen Android 10 -versiota, mutta ainakin päivitys Android 11 -versioon on luvassa tämän vuoden aikana, mahdollisesti toukokuun aikana. Kuten jo aiemmin tuli todettua, Galaxy A42 5G sisältää riittävästi suorituskykyä, joten käyttöjärjestelmä toimii sulavasti. Käyttöjärjestelmästä löytyy esimerkiksi Reunanäyttö-ominaisuus, jonka kautta pääsee helposti käsiksi vaikkapa tärkeimpiin sovelluksiin. Hinta Galaxy A42 5G tuli myyntiin Suomessa loppuvuodesta 349 euron suositushinnalla. Tästä hinta putosi nopeasti 50 eurolla. Tarjouksessa puhelin on ollut tämän arvostelun kirjoitushetkellä 249 eurolla ja hinta on käynyt myös vain 199 eurossa. Lyhyessä ajassa tämän puhelimen hinta on siis laskenut merkittävästi ja samanlaisia tarjouksia on oletettavasti luvassa kevään ja kesän mittaan. Täydellä hinnalla tätä puhelinta on hankala suositella, mutta noin 200 eurolla puhelin on parempi vaihtoehto. Hintahistoriaa ja sen kehitystä voi seurata täällä. Lisäksi suosittelua hankaloittaa kilpailijoiden tarjonta. Samaan hintaluokkaan mahtuvat Xiaomin Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9T ja OnePlussan Nord N10 5G. Nämä ovat myös 5G-puhelimia, mikäli tämä ominaisuus on tärkeä. Lisäksi noin 249 eurolla saa Poco X3 NFC:n, joka on pätevä vaihtoehto, mikäli 5G-yhteydet eivät vielä ole se tärkein juttu. Yhteenveto Galaxy A42 5G:n selkein heikkous löytyy etupuolelta, sillä näyttö yltää vain HD+ -tasolle resoluution osalta ja virkistystaajuus on perinteinen 60 Hz. Tekniikkana käytetään tosin sAMOLEDia, joka hieman nostaa näytön osakkeita ylöspäin.

Näytön lisäksi puhelimessa on vain yksi kaiutin, joten näiltä osin puhelinta on hankala suositella, mikäli katsot paljon videoita esimerkiksi YouTubesta tai TikTokin välityksellä. Sisällä asiat ovat pitkälti kunnossa. Suorituskyvystä vastaava Snapdragon 750G -piiri on riittävän kyvykäs ja 5000 mAh akku tarjoaa paljon virtaa yhdellä latauksella. Tosin lataus on muutamiin kilpailijoihin nähden heikompi. Kamerat saavat tässä kohtaa plussaa. Puhelimen rakenteena käytetään halvan tuntuista muovia, joka taas on miinus. Tuomio on tällä kertaa tylympi: Galaxy A42 5G sisältää puutteita, joten sitä on yli 200 euron hintalapulla hankala suositella. Näiden myötä tähdet tippuvat arvostelussa kohtuullisen alas. Plussaa: Akunkesto

Suorituskyky

Kamerat

Tallennustila Miinusta: Näyttö

Vain yksi kaiutin

Heikko värinäpalaute

Halvan tuntuinen muovirakenne

Hinta Samsung Galaxy A42 5G







