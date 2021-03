OnePlus 7 Pro sai vakaan Android 11 -päivityksen - valtava pettymys

OnePlus on vihdoin julkaissut kevään 2019 huippumallilleenlle vakaan Android 11 -julkaisun.Valitettavasti yhtiö on onnistunut suututtamaan monet faninsa päivityksellä. Vielä viime viikolla julkaistussa Android 11 beta 4 -versiossa mukana oli/ always-on-display, eli aina päällä oleva näyttö -ominaisuus. Lopullisesta Android 11 -julkaisusta tuo ominaisuus on kuitenkin poistettu.Jakelu on alkanut OTA-jakeluna globaalisti, eli OnePlus 7 Pro -käyttäjien pitäisi nähdä piakkoin ilmoitus puhhhelimessaan uudesta päivityksestä, jonka takaa on ladattavissa hulppea 2,6 gigatavun kokoinen järjestelmäpäivitys.Päivitystä on kritisoitu rankasti AOD:n puutteesta mm. Redditissä