Päivän diili: suosittu OnePlus Nord (128GB) nyt 349 eurolla - säästä 50 euroa

OnePlussan erittäin suosituksi osoittautunut-puhelinmalli ei juurikaan alennuksiin ole päätynyt. Nyt asiassa kuitenkin tapahtui muutos.OnePlus Nordin 128 gigatavun versiota myydään nyt 349 eurolla , kun normaalisti tätä myydään 399 eurolla eli säästöä tulee 50 euroa.Tähän hintaan saa muun muassa laadukkaan AMOLED-näytön, joka toimii Full HD+ resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi takaa löytyy kyvykäs pääkamera ja sisällä on nopealla latauksella varustettu 4115 mAh akku sekä Snapdragon 765G 5G -piiri.Tässä mallissa on sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua ja RAM-muistia 8 gigatavua. Nordista on saatavilla myös 256+12 gigatavun versio 449 eurolla Lisätietoa OnePlus Nordista saa Puhelinvertailun testistä

Päivän diili

Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Saatavuus on hyvä.