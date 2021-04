Sony Xperia 10 II saa pian tuen Sailfish X -käyttöjärjestelmälle

Suomalainenon kertonut-käyttöjärjestelmän tuen saapuvan pian Sonyn keskitason Xperia 10 II -puhelimelle. Jolla kertoi asiasta muun muassa Twitter-tilillään , mutta tarkkaa aikataulua ei kuitenkaan annettu.Aiemmin Jolla on tuonut Sailfish X -käyttöjärjestelmän tuen muun muassa Xperia 10 ja 10 Plus -malleille . Muilla Sonyn puhelimilla Sailfishiin päivittäminen on onnistunut 49,90 euron hintaan, joten Xperia 10 II:n kohdalla hinta on todennäköisesti sama.Lisätietoa Sailfish X -käyttöjärjestelmästä ja lataamisesta puhelimelle saa täältä Alkuvuodesta Jolla julkaisi neljännen sukupolven version Sailfish -käyttöjärjestelmästä , joka tuo yli 5000 parannusta ja korjausta Sailfish 3 -versioon nähden.