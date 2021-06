OnePlus Nord CE 5G nyt ennakkomyynnissä - hinnat alkavat 299 eurosta

OnePlus Nord CE 5G hinta ja saatavuus

julkaisi 10. kesäkuuta Nord -sarjaan-puhelimen ja ennakkomyynnissä puhelin on 14.6. alkaen. Kauppojen hyllyltä puhelinta saa 21.6. alkaen.Nord CE 5G:n ominaisuuksiin lukeutuvat 6,43-tuumainen AMOLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja Full HD -tarkkuudella, kolmoiskamera, Snapdragon 750G 5G -piiri, 5G-yhteydet, 4500 mAh akku, nopea 30W lataus ja 3.5 millimetrin kuulokeliitäntä.Nämä ominaisuudet ovat pakattu 7,9 mm:n paksuiseen ja 170 gramman painoiseen runkoon.Nord CE 5G on saatavilla kolmena värivaihtoehtona: sininen Blue Void, musta Charcoal Ink ja hopea Silver Ray.

Puhelimen hinta alkaa 299 eurosta 6+128 Gt -mallin kohdalla. Tämä versio on saatavilla ainoastaan OnePlussan omasta verkkokaupasta . Värivaihtoehto on musta.8+128 gigatavun versio maksaa 329 euroa ja 399 eurolla saa 12+256 gigatavun mallin. Värivaihtoehdot ovat sininen ja musta.Hopeanvärinen 12+256 gigatavun versio on saatavilla vain OnePlussan verkkokaupasta Myynti ja toimitukset aloitetaan 21. kesäkuuta klo 9.00. Myyntikanavat Suomessa ovat DNA, Elisa, Gigantti, Telia, Veikon Kone ja Verkkokauppa.com. Ennakkomyynti alkaa samoissa kanavissa maanantaina 14.6. klo 9.