Päivän diili: Motorolan edullinen 5G-puhelin Moto G50 nyt 149 euroa - säästä 50 euroa

Motorolan edullinen 5G-yhteyksillä toimiva-puhelin on nyt alennuksessa.Moto G50 -puhelinta myydään nyt 149 eurolla , kun normaalisti puhelimen hinta on 199 euroa eli säästöä tulee 50 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty. Maaliskuussa julkaistun Moto G50:n ominaisuuksiin kuuluvat Snapdragon 480 5G -piiri, 4 gigatavua keskusmuistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 5000 mAh akku, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 6,5-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 48 megapikselin pääkamera.Tällä hinnalla Moto G50 sopii etenkin hyväksi puhelimeksi peruskäyttöön. Piiri tarjoaa riittävästi suorituskykyä jokapäiväiseen toimintaan ja akusta riittää virtaa 2-3 kolmeksi päiväksi. Näyttö on myös hyvä, sillä 90 hertsin virkistystaajuus tekee käytöstä miellyttävämpää.

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta. Kestoa ei ole mainittu.