Päivän diili: Apple Watch Series 6 (GPS) punaisella urheilurannekkeella 299 euroa

Kuudennen sukupolven-älykellon punainen versio on nyt alennuksessa.Apple Watch Series 6 -älykellon punaisella urheilurannekkeella varustettua mallia myydään nyt 299 eurolla, kun normaalisti hinta on noin 400 euroa. Tarjous koskee 40mm ja 44mm vaihtoehtoja.Kellon runko on valmistettu alumiinista ja rakenteeltaan kello on vedenkestävä 50 metriin asti. Edessä on aina päällä oleva Retina-näyttö. Kellon hyvinvointiominaisuuksiin lukeutuvat sykkeenmittaus, korkean ja matalan sykkeen ilmoitukset, veren happipitoisuuden seuranta ja EKG-mittaustoiminto.Sisällä on tehokas S6-siru ja akunkeston luvataan yltävän jopa 18 tuntiin. Kellossa on GPS-yhteys, mutta omaa mobiiliyhteyttä ei ole saatavilla. Käyttöjärjestelmänä toimii watchOS 7 ja syksyllä kello tulee saamaan watchOS 8 -päivityksen

Päivän diili

Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja Powerilta. Tarjous on voimassa kummallakin 27.6. asti.