Sonyn Xperia 1 III huippupuhelin saapuu ennakkotilattavaksi 5. heinäkuuta

on kertonut huhtikuussa julkistetun Xperia 1 III huippupuhelimen hinnan ja saatavuuden.Laitteen suositushinta on 1299 euroa.Xperia 1 III on ennakkotilattavissa 5. heinäkuuta 2021 alkaen. Laitteen myynti alkaa valituilla jälleenmyyjillä 10. elokuuta 2021 väreissä musta ja violetti.Lanseeraustarjouksena Xperia 1 III:n ostajat voivat lunastaa laadukkaat WH-1000XM3 -vastamelukuulokkeet ( hinta tällä hetkellä 199 euroa kampanjasivuston kautta . Tarjous on voimassa valituilla jälleenmyyjillä 30. syyskuuta 2021 asti tai kunnes varastoa riittää.Puhelimessa on keskitytty vahvasti kuvaamiseen. Kamerajärjestelmän erikoisuus löytyy säädettävästä telekamerasta, jolla saavutetaan vaihdettava 70 millin ja 105 millin polttoväli. Puhelin sisältää myös paljon muuta kuvaamiseen liittyviä ominaisuuksia.

Muutkin ominaisuudet ovat huipputasolla. Edessä on 4K-resoluution OLED-näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on päällystetty Corning Gorilla Glass Victus -lasilla. Laitteen sisällä on tehokas Snapdragon 888 -piiri, 12 gigatavua RAM-muistia ja 4500 mAh akku.Lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet ja perinteinen 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Lisätietoa puhelimesta saa aiemmasta jutusta Xperia 1 III on parhaillaan Puhelinvertailun testattavana, joten juttua puhelimesta on luvassa seuraavien viikkojen aikana.Aiemmin Sony toi myyntiin Xperia 10 III -mallin, joka on myös käynyt Puhelinvertailun testissä