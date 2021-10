Päivän diili: pitkän päivitystuen Nokia X20:n saa nyt 299 eurolla

HMD Globalinsaapui myyntiin Suomessa toukokuun alussa 399 eurolla, mutta nyt kyseistä puhelinta saa jo selvästi edullisemmalla hinnalla.Nokia X20 -puhelinta myydään nyt 299 eurolla . Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Kyseisen puhelimen vahvuus on pitkä päivitystuki, sillä puhelimelle luvataan kolmen vuoden Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset. Muissa tämän hintaluokan puhelimissa ei juurikaan nähdä yhtä hyvää lupausta.Sisällä on Snapdragon 480 5G -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4470 mAh:n akku 18W latauksella. Edessä on puolestaan 6.67-tuumainen Full HD+ -resoluution näyttö perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella ja 450 nitin kirkkaudella.Kameroiden osalta X20 sisältää 64 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran, 2 megapikselin makrokameran ja 2 megapikselin syvyystunnistuskameran. Edessä on 32 megapikselin kamera.

