Päivän diili: kevyt ja monipuolinen Xiaomi Mi 11 Lite 5G maksaa nyt 299 euroa

Black Friday on käynnissä jo täyttä häkää, vaikka kyseinen tarjouspäivä onkin virallisesti vasta 26.11. Tämä kyseinen aika on hyvä mahdollisuus ostaa esimerkiksi uusi puhelin, sillä näitä on tarjouksessa muutamia. Yksi mainioista vaihtoehdoista löytyy Xiaomin tarjonnasta.Xiaomi Mi 11 Lite 5G -puhelinta myydään nyt 299 euroa , kun normaalisti tätä mallia saa noin 380 eurolla. Myös lähes samanlaista 11 Lite 5G NE -mallia saa samalla 299 euron hinnalla Mi 11 Lite 5G sai Puhelinvertailun testissä erinomaisen arvosanan, sillä kyseinen puhelin on kevyt, mutta tarjoaa silti monipuolisen kattauksen ominaisuuksia. Puhelimessa on etenkin hyvä näyttö, kamerat ja stereokaiuttimet. Myös suorituskyky on kohdillaan ja tallennustilaa on riittävästi.

Päivän diili

Kaikki Black Friday -tarjoukset näet esimerkiksi Hintaoppaan sivuilta , josta näkee myös esimerkiksi tuotteiden hintatiedot.Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.