Päivän diili: Honor 50:n hinta laskenut jo 100 eurolla

Joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat jo käynnissä. Tarjoukset eivät yleisesti ole niin hyviä kuin esimerkiksi Black Fridayn aikana, mutta muutamia mainiotakin alennuksia löytyy. Yksi näistä hyvistä tarjouksista löytyy Honorin puhelimesta.tuli Suomessa saataville marraskuussa. 128 gigatavun version suositushinta on 499 euroa, mutta nyt tätä versiota saa 399 eurolla eli hinta on laskenut jo 100 eurolla.Hinta onkin yksi Honor 50:n heikkouksista, mutta nyt se on houkuttelevampi vaihtoehto. Hyviä puolia Honor 50:ssä ovat esimerkiksi mainio 120 hertsin OLED-näyttö sekä tuntuma kädessä 175 gramman painon ansiosta.Laitteesta löytyy myös 256 gigatavun vaihtoehto, mutta sen hinta on tällä hetkellä 549 euroa

Päivän diili

Tarjous on saatavilla Powerilla. Saatavuus on hyvä.