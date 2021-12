Uusi Android? Asenna ainakin nämä sovellukset!

Parempi näppäimistö

Uudesta Android-puhelimesta saa paljon enemmän irti, kun nappaa käyttöön pari erinomaista pientä sovellusta niiden kaikkien tuntemien perussovellusten lisäksi.Listasimme tässä muutaman sovelluksen, joihin suosittelemme tutustumaan niiden kaikkien tuntemienjalisäksi.Aivan kärkeen suosittelemme ainakin kokeilemaan jotain muuta näppäimistöä kuin sitä, mikä puhelimessasi on valmiiksi asennettuna. Yleensä valmistajien omat näppäimistöt ovat jotain hirvittävän ja kelvollisen välimaastosta.Tässä suhteessa suosituksemme osuu-näppäimistöön.Sen etuna ovat mm. ulkoasun täysin vapaa muokattavuus. Mutta todellinen hyöty tulee mielestämme parista tekijästä, joka erottaa SwiftKeyn niin selvästi kilpailijoistaan. Ensinnäkin, se oppii kirjoituksestasi jatkuvasti. Eli mitä pidempään sitä käyttää, sen paremmin se oppii tunnistamaan tapasi kirjoittaa ja sekorjaa vaikkapa jatkuvasti käyttämiäsi murresanoja - eikä edes kirosanoja.

Muistiinpanot kuntoon

Uutisnälän helpotusta

Vaihtoehtoja WhatsAppille

Varmuuskopioi kuvat!

Säästä rahaa ostoksista

Tiedä kuka soittaa

Hätätilanteiden varalle

Toki muistit Koronavilkun?

Muita sovellusvinkkejä

AfterDawnin uutiset - AfterDawnin ja Puhelinvertailun uutiset omassa sovelluksessaan, tietysti..

Porokello - varoittaa poroista ja hirvistä kotimaan teillä, ehdoton apulainen etenkin Lapin lomia ajatellen

Edge - Microsoftin uutta selainta on kehuttu paljon

Nova Launcher - jos haluat heittäytyä villiksi ja kokeilla erilaista käyttöliittymää Androidiisi

YAZIO - uudenvuoden lupauksena painonpudotus? Näppärä ja ilmainen apulainen tähän hommaan

Duolingo - jos haluat opiskella uutta kieltä ja englanti taipuu jo hyvin

Smart Audiobook Player - jos maksullisten äänikirjapalveluiden sijaan suosit ilmaisia, MP3-muotoisia äänikirjoja, on tämä kenties paras toistosovellus

Discord - Etenkin pelaajien suosiossa oleva viestisovellus

LastPass - lopeta samojen salasanojen käyttö ja ota maailman suosituin salasanojen hallintasovellus käyttöön, tätä mekin käytämme

Bitwarden - toinen vaihtoehto salasanojen hallintaan, ilmaisversio toimii kaikilla laitteilla

Toisekseen SwiftKey osaa halutessasi käyttää kahtakieltä oikeasti yhtä aikaa. Eli jos kirjoitat "finglishiä" eli suomen ja englannin sekasotkua, se onnistuu mainiosti, ilmnan että kieltä tarvitsee vaihtaa kunkin sanan välillä - kunhan asennat sekä suomen että englannin kielipaketit mukaan.SwitfKeyn voit ladata tästä:Lisää vaihtoehtoisia näppäimisöjä löydät parhaat näppäimistöt Androidille -artikkelistamme. Ja ohjeet näppäimistön vaihdolle Androidissa löydät täältä Parhaat muistiinpanosovellukset toimivat mainiosti sekä kauppalistoina että nopeiden muistiinpanojen ja merkintöjen arkistona. Sekäettäovat loistavia valintoja tähän tarkoitukseen.Molemmat tukevat myös listojen ja muistiinpanojen helppoa jakamista, joten mm. kauppalistaa voi päivittää lennosta myös se kotiin jäänyt osapuoli, toisen tarkistaessa kaupassa kun ostoslista "elää" sitä mukaa kuin kotona käydään kaappeja läpi.Useamman uutismedian seuraamiseen löytyy useitakin vaihtoehtoja. Itse suosittelemme - tietysti - oman sisarsivustomme kehuttua-sovellusta, jonka kautta voi seurata helposti kaikkia ilmaiseksi luettavissa olevia kotimaisia uutissivustoja. Lisäksi sovelluksen kautta voi halutessaan seurata myös tuhansia ulkomaisia uutissivustoja.Vastaavia sovelluksia löytyy myös maailmalta, jos englanninkielinen uutismaailma kiinnostaa - suosittuja ovat vaikkapajaWhatsApp onviestisovellus Suomessa, mutta kannattaa kokeilla myös sen kilpailijoita. Etenkin viimeisen vuoden aikana WhatsAppin yksityisyysasetuksista ja sen tavasta jakaa tietoja sen emoyhtiölle Facebookille on kohidstu paljonkin. Yksityisyyttään vaalivien suosikiksi onkin noussut avoimen lähdekoodin, joka on kerännyt vuonna 2021 hurjan määrän uusia käyttäjiä.Puhelimessasi on todennäköisesti jo valmiiksi käytössä, mutta kannattaa varmistaa asia. Ja ennenkaikkea, kytke Kuvien varmuuskopiointi päälle. Jos Google Kuvat puuttuu puhelimestasi, voit asentaa sen täältä Varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti, kunhan avaat sovelluksen kerran, valitset kuvanlaadun, jolla varmuuskopiointi tehdään ja valitset kuvakansiot, jotka haluat varmuuskopioitavan. Kuvan laadun suhteen "Hyvä" riittää useimmille varsin mainiosti ja tällöin kuvia mahtuu ilmaiseen 15 gigatavun tallennustilaan tuhansittain.Google Kuvien varmuuskopioinnin ollessa käytössä kuvasi eivät mene hukkaan, vaikka puhelimesi menisi rikki tai katoaisi.Hintavertailu auttaa säästämään rahaa, mikäli teet ostoksia paljon netissä. Lisäksi se toimii myymälässä, sillä hinnan voi tarkistaa sovelluksen avulla.Tässä tapauksessa suosittelemme Hintaopasta, joka vertailee eri kauppojen tuotteiden hinnan ja näyttää saa halvimmalla. Lisäksi sovellus näyttää viimeisimmät tarjoukset.Lataa Hintaopas täältä:Mikäli saat usein puheluita tuntemattomilta soittajilta, kannattaa puhelimeen asentaaTämä sovellus puhelun tullessa soittajan tiedot, joten näet, mikäli kyseessä on esimerkiksi puhelinmyyjä.Fonecta Callerin käyttö on maksutonta. Tarvitset kuitenkin rekisteröitymiseen Fonecta-tilin, josta veloitetaan kertaluontoinen maksu 0,25 €.Hätätilanne saattaa omalle kohdalle iskeytyä koska tahansa. Tällöin avun saaminen paikalle nopeasti on tärkeää.Hätäpuhelua soittaessa ei välttämättä muista tai tiedä omaa tarkkaa sijaintiaan, mutta tähän saa apua sovelluksen kautta. 112 Suomi on Hätäkeskuslaitoksen sovellus, jonka kautta soittaessa sijaintitiedot välittyvät automaattisesti hätäkeskukseen. Sovellus tarjoaa myös muita hyödyllisiä tietoja.Tietysti listallamme on myös, Suomen virallinen korona-altistumisten jäljitykseen kehitetty sovellus. Lataa se, asenna se ja pidä huoli siitä, että tieto kulkee altistumisista, myös omalta osaltasi.Tässä vielä lista muista mielestämme tutustumisen arvoisista sovelluksista, joita kannattaa ainakin kokeilla uuden (ja vanhankin) puhelimen kanssa:Puuttuuko listalta jokin sovellus, joka mielestäsi kaikilla pitäisi puhelimessaan olla? Kerro meille, vaikka kommenttikentässä!