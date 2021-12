Päivän diili: tehokas ja monipuolinen Xiaomi Mi 11i maksaa nyt enää 299 euroa

Joulualet ovat parhaillaan käynnissä, joten älypuhelimista on saatavilla muutamia hyviä tarjouksia. Aiemmin kerroimme Honor 50:n olevan tarjouksessa ja nyt vuoronsa saa Xiaomin puhelin.Xiaomi Mi 11i -puhelimen saa nyt vain 299 eurolla . Tämä laite tuli saataville huhtikuussa 599 euron hintaa, jonka jälkeen sen hinta on laskenut tasaisesti. 299 euroa on alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.Tällä alennushinnalla saa tehokkaan ja monipuolisen laitteen.Sisällä on tehokas Snapdragon 888 -piiri, joka löytyy käytännössä kaikista tämän vuoden huippupuhelimista. Piiri siis tarjoaa erittäin hyvin suorituskyvyn, mutta saattaa lämmetä selvästi käytettäessä. RAM-käyttömuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.Eteen on laitettu tasainen 6,67-tuumainen Samsung E4 AMOLED -näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1300 nitiin ja tuettuna on HDR10+. Ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien välityksellä.

Päivän diili

Takaa löytyy puolestaan kyvykäs 108 megapikselin pääkamera, jolla saa otettua yleisesti laadukkaita kuvia ja jopa 8K-videota. Muissa kameroissa on säästetty, sillä pääkameran parina on 8 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin telemakrokamera.Virtaa antaa 4520 mAh akku, joka tukee 33W latausta. Puhelimen paksuus on 7,8 mm ja painoa on 196 grammaa.Tarjous löytyy Powerilta.