Päivän diili: Galaxy S21+ maksaa nyt alle 700 euroa

in odotetaan pian julkaisevan vuoden 2022 uudet huippupuhelimet eli Galaxy S22 -sarjan. Osittain tämän takia Galaxy S21 -sarjan puhelimien hinnat laskevat kuten nyt Galaxy S21+ -mallin kohdalla on tapahtunut.128 gigatavun versiota saa nyt 649 eurolla ja 256 gigatavun versio maksaa 699 euroa . Viime aikoina ensimmäistä mallia on myyty noin 799 eurolla ja jälkimmäistä 849 eurolla.Galaxy S21+ on nyt siis edullisempi kuin hiljattain myyntiin saapunut Galaxy S21 FE , jonka hinta alkaa 779 eurosta.Galaxy S21+ koostuu laadukkaista ominaisuuksista. Siinä on esimerkiksi 6,7-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, 4800 mAh akku langallisella ja langattomalla latauksella sekä kolmoiskamerajärjestelmä. Ominaisuudet on pakattu alumiinia ja lasia yhdistävään rakenteeseen, joka on myös saanut IP68-luokituksen.

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta ja Gigantilta.