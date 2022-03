WhatsApp testaa 2 gigatavun tiedostonjakoa

Suosittu pikaviestintäpalveluon saamassa merkittävää muutosta tiedostonjakoon, sillä palvelua läheisesti seuraava-sivusto raportoi , että palvelussa testataan parhaillaan 2 gigatavun tiedostonjakoa.Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi lähettää toiselle käyttäjälle palvelun avulla enintään 2 gigatavun kokoisia tiedostoja. Tällä hetkellä lähetettävän tiedoston raja on 100 megatavua, joten kyseessä on merkittävä muutos.Kyseisen muutoksen avulla WhatsApp vastaa Telegramin toimintaan, joka on mahdollistanut 2 gigatavun tiedostonjaon parin vuoden ajan Ilmeisesti WhatsAppin testaama muutos koskee tiedostoja, jotka jaetaan dokumenttina . Normaali videoiden ja kuvien jakaminen tukee vain pienempiä tiedostoja. Jälkimmäisen kohdalla laatu myös kärsii.

WABetaInfon mukaan WhatsApp testaa suurempaa tiedostonjakoa tällä hetkellä vain Argentiinassa. Sen saapumisesta muualle ei ole tietoa ja sen saapuminen voidaan jopa perua kokonaan.