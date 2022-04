Päivän diili: kevyen Xiaomi Mi 11 Lite 5G -puhelimen saa nyt 199 eurolla

Xiaomin miellyttävän kevyttä, mutta mukavan monipuolista älypuhelinta saa nyt alle 200 euron.Kyseessä on siis Xiaomi Mi 11 Lite 5G, jota saa nyt 199 eurolla . Kyseinen malli on poistumassa myynnistä, joten viimeisiä kappaleita myydään alennetulla hinnalla. Mi 11 Lite 5G on käytännössä sama puhelin kuin Xiaomi 11 Lite 5G NE, mutta tämä malli maksaa 269 euroa Mi 11 Lite 5G sai Puhelinvertailun viime vuonna tehdyssä testissä erinomaisen arvosanan, sillä kyseinen puhelin on kevyt, mutta tarjoaa silti monipuolisen kattauksen ominaisuuksia. Puhelimessa on etenkin hyvä näyttö, kamerat ja stereokaiuttimet. Myös suorituskyky on kohdillaan ja tallennustilaa on riittävästi.

Päivän diili

Tarjous löytyy Powerilta.