Google kehitti iOS-sovelluksen tietojen langattomaan siirtämiseen iPhonesta Androidiin

kehittämästä iOS-sovelluksesta, jolla tiedot siirtyvät kätevästi iOS-puhelimesta Androidiin, saatiin tietoja viime vuoden syksyllä . Nyt tämä sovellus on julkaisu, mutta toistaiseksi hiljaisesti.Switch to Android -sovellus ei vielä näy App Storessa, vaan sen löytää vain tämän linkin kautta . Sovelluksesta ei toistaiseksi kerrota esimerkiksi Androidin Switch -nettisivulla. Virallinen julkaisu oletettavasti tapahtuu lähiaikoina."Googlen Switch to Android ‑sovelluksen avulla voit siirtää tärkeimpiä datatyyppejä, kuten kuvia, videoita, yhteystietoja ja kalenteritapahtumia, uuteen Android-laitteeseen nopeasti ja turvallisesti ilman hankalia johtoja", kerrotaan sovelluksen kuvauksessa.Sovelluksella saa siirrettyä tärkeimmät iPhonessa olevat tiedot Androidiin, mutta sovelluksia Switch to Android ei kykene siirtämään.

Sovellus antaa ohjeita käyttöönottovaiheisiin. Sovellus esimerkiksi opastaa skannaamaan Android-laitteessa näkyvän QR-koodin, jolla laitteet saa yhdistettyä toisiinsa langattomasti.Sovelluksen saapumista kertoivat esimerkiksi 9to5Google ja TechCrunch Applen vastaavanlainen Siirry iOS:ään -sovellus on ollut saatavilla Play -kaupassa jo vuodesta 2015 lähtien.