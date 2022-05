Päivän diili: tehokas moto g200 maksaa nyt vain 299 euroa

puhelimien kohdalla toistuu hyvin usein tuttu kaava: ne julkaistaan, tuodaan myyntiin ja muutaman kuukauden jälkeen puhelinta myydään alennetuin hinnoin. Näin on nyt käynyt moto g200 -mallin kohdalla.Hiljattain moto g200 -puhelinta myytiin 349 eurolla, mutta nyt kyseistä laitetta saa 299 eurolla . Moto g200 tuli Suomessa saataville joulukuussa 499 euron suositushinnalla.Moto g200:n erikoisuus on sen suorituskyky, sillä sisällä on Qualcommin Snapdragon 888+ -piiri, joka on tällä hetkellä Qualcommin toiseksi paras piiri suorituskyvyn osalta. Lisäksi RAM-muistia on 8 gigatavua. Suorituskyvyltään laite on erittäin hyvä pelaamiseen.Puhelimessa on myös 144 hertsin virkistystaajuudella toimiva näyttö eli puhelimen käyttäminen on sulavaa. Laitteessa on myös hyvä akunkesto ja ihan hyvä pääkamera. Käyttöjärjestelmän osalta laite on saanut päivityksen Android 12 -versioon, joka todennäköisesti jää laitteen viimeiseksi päivitykseksi.

Päivän diili

Edullisemmalla hinnalla moto g200 on selvästi parempi hankinta kuin aikaisemmin. Tarkempia tietoja laitteesta saa Puhelinvertailun moto g200 arvostelusta Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Tarjous voimassa 8.5. asti.