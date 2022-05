Päivän diili: tehokas ja monipuolinen Xiaomi Mi 11i maksaa nyt 249 euroa

Tehokkaasta puhelimesta ei välttämättä tarvitse maksaa kovinkaan suurta rahasummaa, sillä tarjoukset ovat laskeneet hintoja mukavasti. Kerroimme juuri Snapdragon 888+ -piirin omaavan moto g200 -puhelimen olevan tarjouksessa ja nyt myös Xiaomilta löytyy tehokas vaihtoehto suhteellisen edullisella hinnalla.Xiaomi Mi 11i -puhelimen saa nyt vain 249 eurolla . Kyseessä on markkinoilta hiljalleen poistuva malli, jonka myötä hinta on laskenut.Tällä alennushinnalla saa edelleen tehokkaan ja monipuolisen laitteen.Sisällä on tehokas Snapdragon 888 -piiri, joka löytyy käytännössä kaikista tämän vuoden huippupuhelimista. Piiri siis tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn, mutta saattaa lämmetä selvästi käytettäessä. RAM-käyttömuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.Eteen on laitettu tasainen 6,67-tuumainen Samsung E4 AMOLED -näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1300 nitiin ja tuettuna on HDR10+. Ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien välityksellä.

Päivän diili

Takaa löytyy puolestaan 108 megapikselin pääkamera, jolla saa otettua yleisesti laadukkaita kuvia ja jopa 8K-videota. Muissa kameroissa on säästetty, sillä pääkameran parina on 8 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin telemakrokamera.Virtaa antaa 4520 mAh akku, joka tukee 33W latausta. Puhelimen paksuus on 7,8 mm ja painoa on 196 grammaa.Tarjous löytyy Powerilta.