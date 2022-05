Mobiilipelaajille suunnatun POCO F4 GT -puhelimen myynti alkaa Suomessa tiistaina 10.5. erikoistarjouksella

Huhtikuun lopulla julkistettu tulee Suomessa saataville 10. toukokuuta.Kyseinen puhelin on suunnattu etenkin mobiilipelaamisesta kiinnostuneille. Pelaamista varten puhelimen kyljessä on kaksi olkapainiketta. Ohjelmiston avulla olkapainikkeen toiminnon voi itse säätää. Toista olkapainiketta voi käyttää vaikkapa tähtäämiseen ja toista ampumiseen tai ajopeleissä painikkeita voi käyttää kaasuna ja jarruna.Lisäksi pelaamista tukevat Snapdragon 8 Gen 1 -piiri, nopea AMOLED-näyttö, 120 watin latauksella varustettu 4700 mAh akku ja stereokaiuttimet.Myynti Suomessa alkaa 10.5.2022 Flash Sale-erikoistarjouksella. Tämä tarkoittaa, että tarjous on voimassa vain kyseisen päivän ajan.Tarjouksessa hinta 599 euroa, jonka jälkeen hinta nousee 699 euroon.Suomessa laitetta myyvät Elisa, DNA, Telia, Power, Verkkokauppa.com, Veikon Kone ja Euronics.

Laite on varustettu 12 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla. Värivaihtoehdot ovat Stealth black ja Cyber Yellow.