Päivän diili: Xiaomin viime vuoden huippupuhelimen saa nyt 349 eurolla

Edelleen laadukasta ja tehokasta Xiaomin Mi 11 -puhelinta saa nyt edullisesti. Kyseessä on Xiaomin viime vuoden huippupuhelin.Xiaomi Mi 11 -puhelinta saa nyt vain 349 eurolla . Aiemmin toukokuussa puhelinta myytiin yli 500 eurolla. Alkuperäisesti laite tuli saataville noin vuosi sitten 849 eurolla.Kyseisessä laitteessa on laadukkaita ominaisuuksia. Sisällä on tehokas Snapdragon 888 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Takaa löytyy 108 megapikselin pääkamera. Etupuolella on puolestaan 6,81-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja 3200 x 1440 pikselin tarkkuudella.Lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet, 4600 mAh akku, 55 watin langallinen lataus ja 50 watin langaton lataus. Xiaomi Mi 11 on myös arvosteltu Puhelinvertailun toimesta . Tuossa arvostelussa puhelimelle annettiin plussaa muun muassa näytön, pääkameran ja akun latauksen osalta.

Päivän diili

Tarjous löytyy Powerilta.