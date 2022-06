Päivän diili: 256 gigatavun OnePlus 10 Pro nyt 100 euron alennuksessa

julkaisi keväällä globaalisti tämän vuoden huippupuhelimensa,. Puhelin on saatavilla 128 gigatavun tallennustilalla ja 256 gigatavun tallennustilalla. Näistä jälkimmäinen on nyt tarjouksessa eli suuremman tallennustilan saa samalla hinnalla kuin pienemmän.OnePlus 10 Pro:n 256 gigatavun version suositushinta on 999 euroa, mutta nyt tätä myydään 899 eurolla eli satasen alennuksella.256 gigatavun tallennustilan lisäksi laite sisältää 12 gigatavua RAM-muistia, Snapdragon 8 gen 1 -piirin, 5000 mAh akun 80 watin latauksella, 6,7 tuuman 120 Hz Fluid AMOLED -näytön 3216 x 1440 pikselin tarkkuudella, 48 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulman 150 asteen näkökentällä, 8 megapikselin telekameran ja muuta.Lisätietoa laitteesta saa Puhelinvertailun OnePlus 10 Pro arvostelusta

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta. Tarjous on voimassa 3.7. asti.