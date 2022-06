Päivän diili: kevyen Xiaomi 11 Lite 5G NE -puhelimen saa nyt alle 200 euron

Päivän diili

Kesäalet ovat parhaillaan käynnissä. Tämän myötä puhelimista löytyy useita tarjouksia. Esimerkiksi 256 gigatavun OnePlus 10 Pro on nyt 100 euron alennuksessa ja Xiaomin kevyttä puhelinta saa edulliseen hintaan.Xiaomi 11 Lite 5G NE maksaa nyt vain 199 euroa , kun normaalisti hintaa on 299 euroa eli säästöä tulee nyt 100 euron verran.Tämän puhelimen erikoisuus on sen kevyt rakenne, sillä laite painaa vain 158 grammaa. Laitteessa on kuitenkin 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella. Taakse on laitettu 64 megapikselin kamera ja suorituskyvystä vastaa Snapdragon 778G -piiri.Xiaomi 11 Lite 5G NE on käytännössä sama puhelin kuin Puhelinvertailun testaama Mi 11 Lite 5G

Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Tarjous on voimassa 3.7. asti.