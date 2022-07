Päivän diili: Kevytälykello nyt halvalla - GTR 2 vain 49 euroa

Xiaomin MiOT-ekosysteemiin kuuluvankelloa saa nyt erittäin halvalla.Kyseessä on Amazfit GTR 2 -kello. Saatavilla on Sport Edition ( hinta 49 euroa ) ja Classic Edition ( hinta 49 euroa ).GTR 2 on niin sanottu kevytälykello eli se sisältää joitain älykellon ominaisuuksia, mutta käyttöjärjestelmä ei tue kolmannen osapuolen sovelluksia.GTR 2 on varsin tyylikäs. Sport Edition -mallissa on alumiinirunko ja silikoninen ranneke, kun taas Classic Edition käyttää teräsrunkoa ja nahkaranneketta.AMOLED-näyttö on kooltaan 1,39-tuumainen. Laite sisältää 90 urheilutilaa ja optisen BioTracker 2 -sensorin, joka seuraa sykettä, happisaturaatiota, unta ja stressitasoja.Akunkesto yltää jopa 14 vuorokauteen tyypillisessä käytössä ja jopa 7 vuorokauteen raskaassa käytössä.Amazfit GTR 2 on hyvin samantapainen laite kuin Puhelinvertailun arvostelema GTR 2e -malli

Päivän diili

Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 31.7. asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.