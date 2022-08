Päivän diili: pienikokoinen Xperia 10 IV nyt 150 euron alessa

keskitasonsaapui myyntiin Suomessa kesäkuun puolivälissä, mutta jo nyt laitetta saa selvästi edullisemmalla hinnalla.Xperia 10 IV -puhelinta myydään tällä hetkellä 349 eurolla . Puhelin saapui myyntiin 499 euron suositushinnalla.Lisäksi kaupan päälle saa 199 euron arvoiset Sony WH-XB910N vastamelukuulokkeet.Tämä kännykkä eroaa muista laitteista koon osalta. Xperia 10 IV painaa vain 161 grammaa ja leveyttä laitteella on 67 millimetriä. Kyseessä onkin yksi tämän hetken parhaista pienistä älypuhelimista Vaikka puhelin on pieni, sisällä on siitä huolimatta 5000 mAh akku. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 695 5G. Kyseessä on ihan hyvä piiri, mutta pelaamiseen siitä ei ole. Tämä todettiin esimerkiksi Realme 9 Pro arvostelussa Sonyn laite sisältää myös 6 tuuman Full HD OLED -näytön, optisesti vakautetun 12 megapikselin pääkameran, kuulokeliitännän ja IP65/68-suojaluokituksen.Sonyn valikoimasta löytyy myös Xperia 1 IV, jota myydään nyt 1199 eurolla . Kyseinen laite on arvosteltu Puhelinvertailun toimesta

Päivän diili

Tarjous löytyy Elisalta, Verkkokauppa.comilta ja Veikon Koneelta. Tarjous on voimassa 4.9. asti.