Päivän diili: tuore Galaxy Watch5 (40 mm) jo 70 euron alennuksessa

julkisti aiemmin tässä kuussa Galaxy Watch5 ja Galaxy Watch5 Pro -älykellot . Nyt kuitenkin yhtä mallia myydään jo alennuksella. Galaxy Watch5 (40 mm) -kelloa myydään nyt 229 eurolla , vaikka sen suositushinta on 299 euroa. Säästöä tulee siis jo 70 euron verran.Kellossa on 1,2-tuumainen AMOLED-näyttö, jonka päälle on laitettu Sapphire Crystal -lasi. Kellossa hyödynnetään Armor Aluminum -runkoa, jonka lisäksi Samsungin uusi puettava laite on saanut 5ATM- ja IP68-luokitukset.Laitteessa on myös Exynos W920 -piiri, 1.5 gigatavua RAM-muistia ja 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa, toimintojen mittaamiseen tarkoitettu BioActive-sensori ja Wear OS 3.5, jonka päällä toimii One UI Watch 4.5 -käyttöliittymä.

Päivän diili

Tarjous löytyy Kärkkäiseltä.