Päivän diili: tehokas ja nopean latauksen omaava Xiaomi 12 Pro maksaa nyt 799 euroa

toi 12 Pro -huippupuhelimen saataville Suomessa huhtikuun aikana 1099 euron suositushinnalla, mutta hinta on laskenut tuosta jo selvästi.Nyt kyseistä kännykkää myydään 799 eurolla eli hinta on laskenut siis 300 euron verran.Laitteen vahvuuksia ovat esimerkiksi laadukas näyttö, rakenne sekä hurjan nopea 120 watin lataus, jolla 4600 mAh akku latautuu täyteen vain 20 minuutissa.Xiaomi 12 Pro ei kuitenkaan ole täydellinen laite. Suorituskyvystä vastaa tehokas Snapdragon 8 Gen 1 -piiri, mutta piiri kuumenee selvästi rasituksessa. Lisäksi Xiaomi 12 Pro tuotti arvostelussa pettymystä vaisun telekameran osalta.Alennetulla hinnalla 12 Pro on kuitenkin hyvä vaihtoehto. Samaan sarjaan kuuluu myös Puhelinvertailun testaama Xiaomi 12 , jonka hinta on myös laskenut.

Päivän diili

Tarjous löytyy Powerilta ja Elisalta.