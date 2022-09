Xiaomin kevyt keskisarjan puhelin tulee myyntiin Suomessa 19. syyskuuta

on vahvistanut sosiaalisessa mediassa tuovansa pari kuukautta sitten julkistetun Xiaomi 12 Lite -puhelimen myyntiin Suomessa 19. syyskuuta.Hintaa ei toistaiseksi paljastettu, mutta oletettavasti hintaa on 400 - 500 euroa. Edeltäjämalli saapui myyntiin 399 eurolla. Xiaomi 12 Lite on varsin kevyt laite, sillä se painaa 173 grammaa.Laitteessa on kuitenkin 6,55-tuumainen Full HD AMOLED -näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella.Sisällä on keskitason Snapdragon 778G -piiri ja 4300 mAh akku 67 watin latauksella. Takaa puolestaan löytyy 108 megapikselin pääkamera.

Xiaomi 12 Lite on ollut Puhelinvertailun testattava jo parin viikon ajan.Laite on toiminut hyvin päivittäisessä käytössä. Kevyemmän painon myötä laitetta on mukava pitää kädessä, mutta toisaalta tasaiset kyljet eivät ole omaan makuun paras valinta.Kännykän vahvuuksia on näyttö, joka on tarkka ja riittävän kirkas. Pienemmän koon myötä sisällä on pienempi akku, joka tarkoittaa noin vuorokauden akunkestoa pienemmällä käytöllä. Raskaammalla käytöllä laitetta saa ladata jo ennen iltaa.Suorituskyky on kohtuullinen, sillä sovellukset avautuvat parissa sekunnissa. Paremmalla optimoinnilla piiristä saisi varmasti enemmän irti, ja lisäksi ohjelmistossa on muutama bugi, jotka vaikuttavat päivittäiseen käyttöön.Pääkamera näyttää toimivan hyvin. Alla on pari pääkameralla otettua kuvaa.Tarkempaa arvostelua Xiaomin keskisarjan laitteesta on luvassa myöhemmin.