Päivän diili: kevyttä Xiaomi Mi 11 Lite 5G -puhelinta saa nyt 199 eurolla

Xiaomi 12 Lite julkaistiin hiljattain ja laite myös arvosteltiin Puhelinvertailun toimesta . Kyseessä on seuraaja viime vuoden Xiaomi Mi 11 Lite 5G- ja Xiaomi 11 Lite 5G NE-puhelimille, joita saa nyt alennetulla hinnalla. Uusi malli on myös melko kallis, joten vanhemmat laitteet ovat tältä kannalta erittäin hyviä vaihtoehtoja. Mi 11 Lite 5G ja 11 Lite 5G NE maksavat kumpikin 199 euroa tällä hetkellä. Xiaomi 12 Lite puolestaan maksaa 499 euroa Viime vuoden laitteet ovat käytännössä samanlaisia, sillä eroa löytyy vain piirin osalta.Xiaomi 11 Lite 5G NE -mallissa on Snapdragon 778G -piiri, joka löytyy myös uudesta Xiaomi 12 Lite -mallista. Mi 11 Lite 5G:ssä on Snapdragon 780G, joka tarjoaa kahdesta vaihtoehdosta hieman parempaa suorituskykyä.Viime vuoden Litet tarjoavat 6,5-tuumaisen AMOLED-näytön Full HD+ -tarkkuudella ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Kummastakin löytyy myös 64 megapikselin kamera ja 4250 mAh akku 33 watin latauksella. Laitteet ovat myös kevyitä, sillä painoa on alle 160 grammaa.Tarkempia tietoja Mi 11 Lite 5G:stä saa Puhelinvertailun testistä

Päivän diili

Tarjous löytyy Telialta.