Päivän diili: Erinomainen keskihintaluokan Samsung Galaxy A52s 5G maksaa nyt 249 euroa

viime vuoden elokuussa julkaisema Samsung Galaxy A52s 5G -puhelinmalli on kerännyt suosiota. Se oli esimerkiksi toukokuussa Suomen myydyin puhelinmalli . Menestykselle on myös aihetta, sillä kyseessä on yksi parhaista puhelimista omassa hintaluokassaan. Nyt tätä mainiota laitetta saa vieläkin edullisemmalla hinnalla.Galaxy A52s 5G -puhelinta myydään nyt 249 eurolla , kun viimeisten kuukausien aikana puhelinta on myyty 299 eurolla.Galaxy A52s 5G:ssä on Full HD+ -tarkkuuden AMOLED-näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Takana on neloiskamerajärjestelmä, joka sisältää muun muassa optisella kuvanvakaimella varustetun 64 megapikselin pääkameran.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 778G -järjestelmäpiiri. Lisäksi laitteessa on 128 gigatavua tallennustilaa. Sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee 25W langallista latausta. Puhelin on rakenteeltaan IP67-luokituksen omaava eli se kestää pölyä ja vettä. Puhelin on jo saanut Android 12 -päivityksen ja tulevaisuudessa se tulee saamaan päivityksiä vielä parin vuoden ajan.Tarjous löytyy täältä:Samsung Galaxy A52s 5G tarjoaa paljon samaa kuin aiemmin arvostelussa käynyt Galaxy A52 5G . Nämä laitteet ovat keskenään samanlaisia, mutta A52s sisältää tehokkaamman suorittimen.Galaxy A52s julkaistiin alunperin Android 10 -käyttöjärjestelmällä, mutta puhelimelle on jo saatavilla Android 13 -päivityksen betaversio. Ja aivan heti tukikaan ei ole loppumassa, sillä puhelimelle on tulossa vielä ainakin Android 14 -päivitys vuoden 2023 tai 2024 aikana - ja senkin jälkeen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.