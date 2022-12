Päivän diili: Arvostelussamme 4,5 tähteä napannut Garmin Forerunner 945 -älykello 279 eurolla

Käytännössä kaiken mahdollisen juoksijan tarpeisiin sisältävänappasi viime talvena arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä . Tuolloin yksi harvoista miinuksista kellolle tuli sen hinnasta: Forerunner 945 maksoi tuolloin noin 500 euroa.Sittemmin hinta on luisunut mukavasti alaspäin, mutta vielä viime tämän syksynkin ajan Forerunner 945 halvin hinta on pyörinyt 400 euron tasossa. Ainoan poikkeuksen muodosti Black Friday, jolloin kello oli parin päivän alennusmyynnin ajan yhtä halpa kuin se nyt on: 279 euroa Garmin Forerunner 945 on nimenomaan urheiluun suunniteltu kello. Se on 50 metriin saakka vedenkestävä, siitä löytyy käytännössä kaikki mahdolliset urheilulajit, sen sisäänrakennettu GPS on tarkka ja nopea ja etenkin, sen akkukesto on tolkuttoman hyvä. Siinä missä vaikkapa Applen kelloissa akkukesto ei riitä välttämättä vuorokaudeksikaan, Forerunnerille luvataan 14 vuorokauden akkukestoa. Ja arvostelussamme emme juurikaan säästelleet kellon akkua tai kytkeneet virransäästöjä millään tavalla päälle - ja siitä huolimatta kellon akku kesti säännöllisesti vähintään 5 vuorokauden ajan.Tarjous löytyy täältä:Olemme hiljattain arvostelleet myös kellon seuraajan. Garmin Forerunner 955 sai sekin arvostelussamme vilpittömät kehut , mutta mitään radikaaleja uudistuksia kelloon ei ole tehty 945:n jälkeen, kuten Forerunner 945 vs Forerunner 955 -vertailustamme käy hyvin ilmi.