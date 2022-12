Päivän diili: Galaxy Z Flip 3 -puhelinta myydään nyt Black Friday -hinnalla

Black Friday -kampanjaa vietetiin noin kuukausi sitten. Noin parin viikon ajan kestäneen tarjousjakson aikana nähtiin muutamia hyviä puhelintarjouksia , joista yksi koski Samsungin vuoden 2021 taittuvanäyttöistä Galaxy Z Flip 3 -puhelinta.Nyt tätä kännykkää myydään jälleen samalla hinnalla eli 599 eurolla Laitteen päänäyttö on kooltaan 6,7-tuumainen. Kun laite on kiinni, käytettävissä on pieni 1,9-tuumainen kansinäyttö, jonka avulla voi vaihtaa vaikkapa kappaletta tai tarkistaa nopeasti sään.Kansinäyttöä voi myös hyödyntää omakuvia ottaessa, kun käyttää takana olevia 12 megapikselin pääkameraa ja 12 megapikselin ultralaajakulmaa.Laitteessa on Snapdragon 888 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa löytyy 128 gigatavun edestä. Yksi laitteen erikoisuuksista on IPX8-luokitus eli puhelin kestää vettä. Galaxy Z Flip 3 on jo saanut Android 13 -päivityksen ja sen pitäisi saada vielä pari suurempaa päivitystä tulevaisuudessa

Päivän diili

Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Tarjous on voimassa 25.12. asti.